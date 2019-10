David Price wróci na ring 23 listopada

David Price (25-6, 20 KO) wróci na ring przed końcem roku. Brytyjczyk w ostatniej walce pokonał w bardzo dobrym stylu Davida Allena, który zrezygnował z walki po 10. rundach. 36-letni Price przeżywa renesans swojej kariery, notuje bowiem serię trzech zwycięstw z rzędu.

23 listopada w Liverpoolu rosły pięściarz postara się dopisać do rekordu kolejną wygraną. Nie wiemy jeszcze, z kim zmierzy się wtedy Price. W głównej walce wieczoru gali w Echo Arena Callum Smith (26-0, 19 KO) zawalczy z Johnem Ryderem (28-4, 16 KO).



- Najpierw pomyślałem: "biorę teraz dużą walkę i wypłacam pieniądze". Ale potem doszedłem do wniosku, że to jeszcze nie czas. Mogę jeszcze sprawić, by moja historia była ciekawsza. Mam wrażenie, że ludzie znów są za mną. Miałem swoje wzloty i upadki, można byłoby napisać o tym książkę. Cieszę się, że wracam na gali Matchroom - mówił Price.



Możemy wnioskować z tych słów, że rywalem boksera z Liverpoolu w listopadzie nie będzie nikt z wysokiej półki.