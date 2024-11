Co za wyniki po walce Paula z Tysonem. Ogłosili oficjalnie ten rekord

Można się zastanawiać, czy Jake Paul jest "prawdziwym" pięściarzem, ale to, co nie podlega dyskusji, to fakt, że 27-latek jest obecnie największą atrakcją boksu - tak swój materiał zaczęła stacja ESPN. Otóż zwycięstwo Paula jednogłośną decyzją sędziów nad Mikiem Tysonem, a więc byłym mistrzem świata wagi ciężkiej, na stadionie Dallas Cowboys w Arlington, okazało się wielkim sukcesem pod względem sprzedaży biletów.