"To jedna z tych sytuacji, kiedy przegrałeś, ale i tak jesteś zwycięski. Jestem wdzięczny za ten wieczór. Nie żałuję, że wszedłem do ringu po raz ostatni. W czerwcu prawie umarłem. Miałem osiem transfuzji krwi. Straciłem połowę krwi i 25 funtów (ponad 11 kilogramów - przyp. red.) w szpitalu. Musiałem walczyć, żeby wrócić do zdrowia, więc wygrałem" - mówił po walce Mike Tyson. Choć jak sam twierdził, miał być to jego ostatni raz na ringu, może się okazać, że prawda wyglądać będzie zupełnie inaczej.

