Meksykanin wniósł na wagę 76,2 kg, Amerykanin 75,7 kg.

Canelo walczył w tym roku dwa razy - najpierw pokonał w lutym przed czasem obowiązkowego pretendenta WBC Avniego Yildrima, a potem wygrał w maju z mistrzem WBO Billym Joe Saundersem, również przed czasem.

Natomiast "Sweethands" Plant walczył w tym roku tylko raz, wygrywając w styczniu jednogłośnie na punkty z byłym mistrzem świata Calebem Truaxem.

Canelo kontra Plant w Las Vegas

- Nadszedł czas, nie muszę już nic mówić. Plant zobaczy jutro coś innego niż to, co widział w ringu wcześniej. Każda akcja przynosi reakcję. Jestem maksymalnie skoncentrowany i zmotywowany - stwierdził po ważeniu Alvarez, którego relacje z Plantem są od dłuższego czasu bardzo napięte.

- Urodziłem się dla takich chwil, oglądajcie walkę. Wszystko się wtedy okaże. Uwielbiam mieć przeciwko sobie cały świat - powiedział po ważeniu Plant.

Canelo - Plant. Transmisja. Gdzie oglądać?

Galę Canelo vs Plant transmituje w Polsce TVP Sport. Początek studia o godzinie 1:30 w nocy z soboty na niedzielę. Oprócz walki wieczoru - Canelo vs Plant - na gali w Las Vegas zobaczymy m.in. pojedynki Juan Pablo Romero vs Elvis Rodriguez, Rey Vargas vs Leonardo Baez i Anthony Dirrell vs Marcos Hernandez.