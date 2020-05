36-letni pięściarz Robert Talarek poinformował, że test wykrył w jego organizmie obecność koronawirusa. Weteran ringów od lat łączy sport z zawodem górnika, pracując na co dzień w Kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej.

To właśnie prawdopodobnie na kopani, gdzie dziś, patrząc na cały kraj, odnotowywane jest największe ognisko COVID-19, zaraził się Talarek.

Nasz pięściarz, który słynie z twardego stylu boksowania, opowiedział o tym w rozmowie z portalem PoGongu.

- W niedzielę zadzwonił do mnie kierownik i wysłał mnie na badania. Losowo nas wysyłali. W poniedziałek zrobiłem badania, we wtorek był już wynik - mówi zawodnik kategorii średniej.



- Od poniedziałku jestem na dwutygodniowej kwarantannie. Codziennie rano odwiedzają mnie policjanci. Robię sobie zdjęcia i wrzucam do aplikacji, żeby potwierdzić, że jestem w domu - dodał.