Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) w końcu doczekał się na duże pieniądze i słowa uznania. Prezentujemy Wam liczby Wildera, pokazujące dobitnie, że mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC trzeba stawiać na równi z największymi.

LICZBY WILDERA:

40 - to już 40. nokaut w jego karierze. To najwięcej nokautów z panujących obecnie mistrzów. Drugi na tej liście jest Manny Pacquiao (39).



9 - pokonując Dominica Breazeale'a mistrz WBC został dopiero dziesiątym pięściarzem w historii, który obronił tytuł wagi ciężkiej dziewięć razy z rzędu lub więcej.



8 - w tych dziewięciu udanych obronach aż osiem walk rozstrzygnął przed czasem. Dla porównania liczby innych to: Mike Tyson 7, Joe Frazier 7, Muhammad Ali 7, Lennox Lewis 4. Wniosek? Wilder może być najmocniej bijącym mistrzem w historii...



20 - dokładnie połowę ze swoich nokautów "Brązowy Bombardier" zafundował swoim rywalom już w pierwszej rundzie!



1584 - od tylu dni panuje na tronie World Boxing Council.



87591 - ...dolarów. Prawie 90 tysięcy dolarów za jedną sekundę! Tak dobrze zarobił Wilder za sobotnią walkę z Breazeale'em.