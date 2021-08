- Nie jestem przekonany do Usyka w wadze ciężkiej. Na razie w walkach z Witherspoonem i Chisorą nie pokazał zbyt wiele. Moim zdaniem nieznacznie wygrał z Dereckiem, ale gdyby padł remis, nie byłoby wielu głosów oburzenia. Chisora to pełnoprawny "ciężki" i Usyk wyglądał niezbyt dobrze. Walczył w amatorskim stylu, jest w tym świetny, ale Joshua to jeden z dwóch najlepszych zawodników na świecie i znokautuje Ukraińca - powiedział Charles.

- To kwestia czasu, Usyk w końcu przyjmie cios z prawej ręki i zostanie ubity. Będzie uciekał, ale nie da się uciekać przez dwanaście rund. W końcu się zatrzyma, będzie próbował oddać, zatrzymać Joshuę. I to będzie koniec Usyka - dodał Brytyjczyk.

Reklama

Usyk pokonał Chisorę jednogłośnie na punkty w październiku zeszłego roku. Ukrainiec jest obecnie obowiązkowym pretendentem WBO. Warto również przypomnieć, że zarówno Usyk, jak i Joshua to złoci medaliści olimpijscy z Londynu: Ołeksandr w wadze ciężkiej,

Zdjęcie Anthony Joshua w pojedynku z Kubratem Pulewem / AFP

a Anthony w superciężkiej. 25 września na stadionie londyńskiego Tottenhamu czeka nas więc starcie wyjątkowo utytułowanych zawodników.