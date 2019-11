James Kirkland (34-2, 30 KO) kontynuuje powrót na szczyty rankingów. Jeden z najbardziej bezkompromisowych pięściarzy zanotował drugie zwycięstwo od czasu powrotu.

"Mandingo Warrior" związał się z nowym promotorem i rozpoczął nowy etap kariery. Póki co jest prowadzony w miarę bezpiecznie, lecz z jego nazwiskiem wkrótce powinny pojawić się ciekawe oferty.

Naprzeciw Kirklanda stanął lepszy niż wskazywałby na to rekord Jas Phipps (10-8-2, 5 KO). I choć to solidny zawodnik, to pojedynek potrwał niespełna dwie rundy. James w końcówce drugiej odsłony fajną kombinacją położył rywala na deski. Ten co prawda powstał na osiem, lecz wciąż "pływał" i sędzia zastopował potyczkę w obawie przed ciężkim nokautem.