Mistrz świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej, Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) chce być w rewanżu z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) bardziej agresywny i wywrzeć na Brytyjczyku większą presję. Ludzie Ruiza wciąż naciskają również podczas trwających negocjacji, by rewanż odbył się w Ameryce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Andy Ruiz: Joshua nie potrafi boksować. Wideo © 2019 Associated Press

- Wciąż negocjujemy. Głównym tematem jest w tej chwili miejsce rewanżu: Stany Zjednoczone lub Wielka Brytania. Ciężko jest nam zrealizować nasz plan, czyli uzyskać rewanż w Stanach Zjednoczonych lub Meksyku. To właśnie chcemy zrobić. Ogólnie jednak negocjacje nie są zbyt trudne - powiedział Ruiz Jr.



- Chcemy być skoncentrowani i jak najlepiej przygotowani do rewanżu. Nie chcę stracić pasów. Myślę, że Joshua będzie próbował boksować w dystansie, ale będziemy trenować w ten sposób, by wywierać większą presję i zadawać więcej ciosów, a także s więcej kombinacji - dodał świeżo upieczony czempion królewskiej dywizji.