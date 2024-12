Jan Guńka to nadzieja polskiego biathlonu. To medalista mistrzostw świata juniorów. Tę zimę rozpoczął od zdobycia punktów w Pucharze Świata w biathlonie.

Jan Guńka z najlepszym wynikiem w karierze

To wyrównanie jego najlepszego wyniku w karierze w PŚ. Na 37. pozycji uplasował się też w sprincie w Oestersund . Dla Guńki to pierwsze punkty PŚ zdobyte w biegu indywidualnym. Początek sezonu może zatem uznać za udany.

Nasz biathlonista dwukrotnie spudłował na strzelnicy. Do jego czasu doliczono zatem 1,5 minuty. Gdyby strzelał czysto, to wówczas byłby w "15".

Zawody w Kontiolahti zakończyły się triumfem Norwega Endre Streomsheima. On nie pomylił się na strzelnicy ani razu. Drugi - z jednym pudłem na koncie - był jego rodak Johannes Thingnes Boe. On stracił do Stroemsheima trzy sekundy. Podium uzupełnił kolejny z Norwegów Sturla Holm Laegreid. On również miał czyste strzelanie i stracił do swojego rodaka 24,2 sek.