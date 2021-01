​PŚ w biathlonie. Czas na Oberhof

Po nieudanych występach w pierwszej części sezonu polscy biathloniści rozpoczną w piątek rywalizację w Oberhofie, gdzie odbędą się dwie rundy Pucharu Świata. Prowadzenia w klasyfikacji generalnej bronić będą Norwegowie Marte Olsbu Roeiseland i Johannes Thingnes Boe.

Biało-czerwoni na razie nie liczą się w walce o czołowe lokaty. Najwyżej w PŚ sklasyfikowana jest Monika Hojnisz-Staręga - 49. miejsce z 33 punktami. Olsbu Roeiseland zgromadziła 415.

- Każdy trener i zawodnik powinien mieć apetyt na więcej i nas też to dotyczy, ale jesteśmy dopiero po pierwszym trymestrze. To nie jest czas na jednoznaczne oceny, jesteśmy wciąż na początku sezonu, wiele jeszcze może się zdarzyć. Forma zawodniczek jest płynna, a najlepiej obrazuje to przykład Szwedek, które były zaskakująco rewelacyjne w Kontiolahti, ale już nie tak dobre w Hochfilzen" - powiedział prowadzący kadrę kobiet trener Michael Greis, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Biathlonu.

- Hojnisz-Staręga na razie nie nawiązała formą do poprzedniego sezonu, w którym wielokrotnie kończyła zawody PŚ w pierwszej dziesiątce. Tak było też m.in. podczas mistrzostw świata w Anterselvie, gdzie zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km i szóste w biegu indywidualnym na 15 km.

- Z pewnością Monika spodziewała się po sobie więcej. Wchodziła w sezon z innymi oczekiwaniami. Na jej dyspozycję złożyły się jednak pewne problemy ze zdrowiem, stąd tygodniowa przerwa w startach. W drugim tygodniu zawodów w Hochfilzen wyglądała już dużo lepiej. W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym by była w stanie zbliżyć się do granicy swoich możliwości w najważniejszych startach sezonu. Dlatego po pierwszym tygodniu zawodów w Oberhofie Monika skupi się na treningach i powróci do startów w Anterselvie (21-24 stycznia - PAP) - poinformował Greis.

Obok Hojnisz-Staręgi Polskę w 1. rundzie w Oberhofie reprezentować będą Kamila Żuk, Kinga Zbylut i Joanna Jakieła.

Na piątek zaplanowane są sprinty kobiet i mężczyzn (pierwotnie panie miały rywalizować dzień wcześniej, ale program zawodów zmodyfikowano). W sobotę odbędą się biegi na dochodzenie, a w niedzielę - sztafeta mieszana oraz supermikst.

Później biathlonistów czekają dwa, a biathlonistki - trzy dni przerwy. W środę 13 stycznia mężczyźni rozpoczną kolejną rundę PŚ, kobiety rywalizować będą od 14 stycznia w tym samym miejscu.

W połowie tego miesiąca zwykle stawka przenosiła się do Ruhpolding, ale tym razem zrezygnowano z konieczności odbywania tej podróży w związku z pandemią COVID-19.

Runda PŚ we włoskiej Anterselvie będzie ostatnim poważnym sprawdzianem czołówki przed mistrzostwami świata w słoweńskiej Pokljuce 10-21 lutego, choć wcześniej, 27-31 stycznia, odbędą się jeszcze w Dusznikach-Zdroju zwykle słabiej obsadzone mistrzostwa Europy.

- Styczeń zapowiada się intensywnie. Obok trzech Pucharów Świata mamy również mistrzostwa Europy w Dusznikach-Zdroju, które są dla nas bardzo ważne i będziemy chcieli się tam dobrze zaprezentować. Wystartujemy w nich podstawowym składem, choć zapewne nie we wszystkich konkurencjach. Od razu po tych zawodach rozpoczynamy obóz w Obertilliach przygotowujący nas do mistrzostw Świata - zapowiedział Greis.

W rywalizacji mężczyzn Polacy nie liczą się od lat. Na razie jedynym z podopiecznych Norwega Andersa Bratlego, który zdobył punkty (dwa) do klasyfikacji generalnej, jest Grzegorz Guzik. Oprócz niego w Oberhofie wystartują Łukasz Szczurek, Marcin Szwajnos i Andrzej Nędza-Kubiniec.

Program zawodów 5. i 6. rundy PŚ w Oberhofie:

piątek, 8 stycznia

sprint na 7,5 km kobiet (godz. 11.30)

sprint na 10 km mężczyzn (14.15)

sobota, 9 stycznia

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (12.45)

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (14.45)

niedziela, 10 stycznia

sztafeta mieszana 4x6 km (11.30)

supermikst (14.40)

środa, 13 stycznia

sprint na 10 km mężczyzn (14.30)

czwartek, 14 stycznia

sprint na 7,5 km kobiet (14.30)

piątek, 15 stycznia

sztafeta 4x7,5 km mężczyzn (14.30)



sobota, 16 stycznia

sztafeta 4x6 km kobiet (14.45)

niedziela, 17 stycznia

bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (12.30)

bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (15.00)



Skład reprezentacji Polski (na pierwszą z dwóch rund w Oberhofie)

kobiety

Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk (obie AZS AWF Katowice), Kinga Zbylut,Joanna Jakieła (obie BKS WP Kościelisko)

mężczyźni

Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Andrzej Nędza-Kubiniec (BKS WP Kościelisko),Łukasz Szczurek, Marcin Szwajnos (obaj AZS AWF Katowice)

