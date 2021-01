​ME w biathlonie. Polscy mistrzowie

Kamila Żuk zwyciężyła w sobotę w Dusznikach-Zdroju w biegu na dochodzenie na 10 km, zdobywając 13. w historii polskiego biathlonu złoty medal mistrzostw Europy. Kilka dni wcześniej w biegu indywidualnym na 15 km triumfowała Monika Hojnisz-Staręga.

Pierwszą polską mistrzynią Europy była w 1994 roku Halina Pitoń, która wygrała bieg na 15 km. Później złote medale zdobyły Anna Stera (1997) oraz Magdalena Gwizdoń i Magdalena Grzywa (2000).



Na blisko połowę dorobku biało-czerwonych zapracował sam Tomasz Sikora. Mistrz świata i wicemistrz olimpijski na najwyższym stopniu podium ME stanął łącznie sześć razy w latach 2000-2008.



Na mistrzostwa Europy zwykle nie przyjeżdżają najlepsi biathloniści Starego Kontynentu, którzy przygotowują się do mistrzostw świata lub po nich odpoczywają. Ponadto przez pewien czas mogli w nich startować tylko zawodnicy do lat 26.



Polscy mistrzowie Europy w biathlonie:



1994, Kontiolahti (Finlandia) - Halina Pitoń, bieg indywidualny na 15 km

1997, Windischgarten (Austria) - Anna Stera, sprint na 7,5 km

2000, Zakopane - Magdalena Gwizdoń, sprint na 7,5 km

Magdalena Grzywa, bieg na dochodzenie na 10 km

Tomasz Sikora, bieg na dochodzenie na 12,5 km

2004, Mińsk-Raubicze (Białoruś) - Tomasz Sikora, bieg na dochodzenie na 12,5 km

Tomasz Sikora, bieg indywidualny na 20 km

2007, Bansko (Bułgaria) - Tomasz Sikora, sprint na 7,5 km

Tomasz Sikora, bieg na dochodzenie na 12,5 km

2008, Nove Mesto (Czechy) - Tomasz Sikora, bieg indywidualny na 20 km

2013, Bansko (Bułgaria) - Monika Hojnisz-Staręga, bieg na dochodzenie na 10 km

2021, Duszniki-Zdrój - Monika Hojnisz-Staręga, bieg indywidualny na 15 km

Kamila Żuk, bieg na dochodzenie na 10 km