Anthony Joshua przegrał na punkty z Ołeksandrem Usykiem. Walka zakończyła się jednogłośną decyzją sędziów po 12 rundach. Na ten pojedynek czekali kibice na całym świecie, faworytem i obrońcą mistrzowskich pasów WBO, IBF, WBA wagi ciężkiej był Brytyjczyk

Anthony Joshua i Ołeksandr Usyk weszli do ringu, by powalczyć o pasy mistrza świata WBO, IBF, WBA wagi ciężkiej. Gala podczas której doszło do tego piorunującego starcia odbywała się na londyńskim stadionie Tottenhamu Hotspur.