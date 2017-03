SSC Napoli - FC Crotone 3-0 w Serie A

SSC Napoli pokonało FC Crotone 3-0 i utrzymało pozycję wicelidera Serie A. Piotr Zieliński pojawił się na boisku w drugiej części spotkania.

Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik tym razem od początku spotkania siedzieli na ławce rezerwowych. Napoli długo męczyło się z jedną z najsłabszych drużyn ligi.

W pierwszej części z rzutu karnego trafił Lorenzo Insigne i neapolitańczycy prowadzili 1-0. W drugiej połowie, także z rzutu karnego, podwyższył Dries Mertens. Na 3-0 strzelił Insigne i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie.



Piotr Zieliński pojawił się na boisku w 55. minucie. Zmienił Marko Roga. Milik tym razem nie zagrał.



Tymczasem Inter Mediolan rozbił Atalantę Bergamo aż 7-1. To jedna z największych niespodzianek tej kolejki, bo obie drużyny walczą o awans do europejskich pucharów.