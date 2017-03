Piotr Zieliński: To może być krok milowy

Kibice SSC Napoli zacierają ręce, bo czekają ich niesamowite emocje. Drużyna Piotra Zielińskiego i Arkadiusz Milika w ciągu kilku rozegra dwa mecze z Juventusem Turyn. - Wiemy, że fani czekają z entuzjazmem na te dwa wyzwania - powiedział Zieliński.

W niedzielę na Stadio San Paolo w Neapolu "Azzurri" podejmą Juventus w ramach 30. kolejki Serie A. "Stara Dama" pewnie prowadzi w tabeli z dorobkiem 73 punktów. Napoli zajmuje trzecią pozycję i do lidera traci 10 "oczek". Podopiecznych Maurizio Sarriego wyprzedza jeszcze AS Roma, ale do rzymian strata wynosi tylko dwa punkty.



"Stoimy w obliczu dwóch spotkań z Juventusem w ciągu kilku dni. Podejdziemy do tych meczów z wiarą we własne możliwości" - stwierdził Zieliński na oficjalnej stronie internetowej klubu z Neapolu. "Zawsze staramy się wygrać. Teraz skupiamy się wyłącznie na wyścigu o mistrzostwo. To może być krok milowy" - dodał.



"Jestem bardzo spokojny i skoncentrowany. To są takie spotkania, w których każdy chce grać najlepiej jak potrafi i które mają szczególny smak. Będziemy mieć za sobą kibiców i postaramy się, żeby opuszczali stadion we wspaniałym nastroju" - stwierdził Zieliński.



W środę 5 kwietnia dojdzie do kolejnej konfrontacji Napoli - Juventus. Tym razem będzie to rewanżowe spotkanie w półfinale Pucharu Włoch. Pierwszy mecz wygrała "Stara Dama" 3-1. Zieliński wszedł wówczas z ławki w 57. minucie zastępując Marka Hamszika przy stanie 1-1.



Polski pomocnik zbierał pochwały za grę w Napoli, ale ostatnio stracił miejsce w podstawowym składzie i to nie tylko w Pucharze Włoch. Trzy ostatnie ligowe spotkania rozpoczynał na ławce rezerwowych.



Zieliński przeszedł do Napoli z Udinese w sierpniu ubiegłego roku za 14 milionów euro. Jak ocenia pierwsze miesiące w Neapolu? "Trzeba poczekać do końca sezonu, żeby w pełni podsumować ten czas. Ale do tej pory wszystko jest bardzo pozytywne. Neapol to fantastyczne miasto, a gra w tak silnym zespole to dla mnie zaszczyt" - zaznaczył.



Zieliński był jednym z bohaterów meczu reprezentacji Polski z Czarnogórą w Podgoricy. To po znakomitym podaniu pomocnika Napoli zwycięskiego gola na 2-1 strzelił Łukasz Piszczek.



