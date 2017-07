Wisła Płock. Igor Łasicki wypożyczony z Napoli

Igor Łasicki został wypożyczony z włoskiego SSC Napoli do Wisły Płock - poinformował klub Lotto Ekstraklasy.

Zdjęcie Igor Łasicki /AFP

22-letni środkowy obrońca będzie występował w Wiśle na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Reklama

Łasicki trafił do Neapolu w 2012 roku, przechodząc do ligi włoskiej z Zagłębia Lubin. W Napoli co prawda zadebiutował w Serie A, ale głównie grał w zespole młodzieżowym.

Napoli wypożyczało zawodnika do klubów z niższych lig: AS Gubbio 1910, SS Maceratese, Rimini FC i Carpi FC 1909. W ostatnim sezonie Polak zagrał w czterech meczach w Serie B.

Łasicki był w składzie polskiej młodzieżówki na czerwcowych mistrzostwach Europy w Polsce, ale nie zagrał w żadnym meczu.



WS