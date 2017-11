PŚ szpadzistek. Triumf Polek w Suzhou

Polskie szpadzistki wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w chińskim Suzhou, pokonując w finale Koreę Południową 31:21. To pierwsze zwycięstwo "Biało-Czerwonych" w tym cyklu od lutego 2010 roku.

Zdjęcie Magdalena Piekarska /AFP

Zespół prowadzony przez trenera Bartłomieja Języka walczył w składzie: Ewa Nelip (UKS Żoliborz Warszawa), Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa), Renata Knapik-Miazga (TS Wisła Kraków) i Barbara Rutz (KS Szpada Wrocław).

Polki, które były rozstawione z numerem dziewięć, gdyż taką lokatę zajmowały dotychczas w światowym rankingu, rozpoczęły zmagania od wygranej z ekipą Hongkongu 45:24 w 1/8 finału. W ćwierćfinale wygrały z prowadzącymi w klasyfikacji międzynarodowej federacji (FIE) Chinkami 39:33, a w półfinale z Rosjankami 32:25.

W decydującym pojedynku po drugiej stronie planszy stanęły Koreanki. "Biało-Czerwone" po dobrym początku wyszły na prowadzenie 3:1, 7:3, a później powiększyły przewagę do czterech punktów (11:7). Azjatki doprowadziły jednak do remisu po 17, a po chwili było 19:19. Od tego momentu Polki zadały pięć trafień z rzędu, później odskoczyły na 29:21, by ostatecznie zwyciężyć 31:21.

Poprzednio w finale zawodów PŚ były w lutym 2011, kiedy zajęły drugie miejsce w Dausze, a z triumfu cieszyły się rok wcześniej we francuskim St. Maur.

Później sukcesy drużynowe odnosiły w mistrzostwach globu - w 2012 zdobyły złoty medal, a w tym roku brązowy, w obu przypadkach w Lipsku.

W sobotę polskie szpadzistki świetnie spisały się indywidualnie. Piekarka i Knapik-Miazga ex aequo zajęły trzecią lokatę. Pierwsza z nich wróciła na podium PŚ po ponad pięcioletniej przerwie. Z kolei zajmująca drugą pozycję na liście FIE tegoroczna wicemistrzyni globu Nelip była 18.

Miejsca pozostałych Polek w turnieju głównym, z udziałem 64 zawodniczek: 30. Aleksandra Zamachowska (TS Wisła Kraków), 32. Rutz, 48. Anna Mroszczak (KS Szpada Wrocław), 58. Danuta Dmowska-Andrzejuk (AZS AWF Katowice), 63. Magdalena Pawłowska (AZS AWF Warszawa).