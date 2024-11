Wielki talent na zakręcie. Miał być mistrzem, teraz musi odejść

Francis Gusts ma za sobą już trzeci sezon spędzony w Betard Sparcie Wrocław, ale z całą pewnością n ie był to dla niego wymarzony rok. Co prawda wspólnie z drużyną U-24 wygrał ligę, ale w dorosłych rozgrywkach w pierwszej drużynie więcej mówiło się o jego słabszych niż dobrych biegach .

Gusts zatrzymał się w rozwoju

Tegoroczny dorobek Łotysza to 12 meczów, 28 biegów, 17 punktów, co daje średnią 0,941 pkt./bieg. Już same te liczby wskazują, że szału wielkiego nie było. Gusts miał to szczęście, że kontuzji nabawił się Tai Woffinden i mógł regularnie startować mimo słabej formy. Zasadniczo nie było dla niego alternatywy.



Przed startem sezonu 2024 mówiło się nawet, że w przy dobrych lotach mógłby powalczyć o miejsce w składzie z Bartłomiejem Kowalskim. Szybko okazało się jednak, że nie ma na to szans, a obaj zawodnicy są na dwóch różnych biegunach.



Zasadniczo Łotysz problemy miał nie tylko w PGE Ekstralidze, ale także w cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, które indywidualnie były dla niego najważniejszą imprezą w roku. Siódme miejsce na koniec w klasyfikacji z pewnością nie spełnia jego oczekiwań. To zresztą był ostatni moment na wywalczenie medalu w gronie młodzieżowców, bo od przyszłego roku będzie już seniorem.