Wielkie gwiazdy zmienią klub. Głośne transfery na horyzoncie

Już wcześniej informowaliśmy, że Martin Vaculik po sezonie 2025 najprawdopodobniej opuści ebut.pl Stal Gorzów i przeniesie się do Orlen Oil Motoru Lublin, tym samym dopinając transfer, o którym mówi się od co najmniej dwóch sezonów.

Żużel. Motor Lublin musi z kogoś zrezygnować. Holder i Lindgren na gorących krzesłach

Tym samym w Motorze Lublin musi dojść do przewietrzenia szatni, którego w tym roku nie było i nie ma się temu co dziwić, bo lublinianie jadą jak w transie, seryjnie zdobywając mistrzostwa Polski.

W Lublinie nie potwierdzają na razie transferu, ale to normalna praktyka. Naszym zdaniem najbliżej opuszczenia klubu jest Fredrik Lindgren, jednakże nie ze względu na aspekty sportowe, a na metrykę. - Nie wiem, czy Fredrik opuści klub. To kompetencja zarządu klubu - mówi nam Jacek Ziółkowski.

- Różni zawodnicy do różnego wieku uprawiają sport na najwyższym poziomie. Greg Hancock po 40 roku życia został mistrzem świata, wiek mu nie przeszkadzał. Inni z kolei wypalają się szybko, w wieku 33 - 34 lat. Rok urodzenia o niczym nie świadczy, a Lindgren wciąż jest głodny sukcesu. Jego rywalizacja choćby z Bartkiem Zmarzlikiem będzie z całą pewnością ciekawa. Cieszy mnie fakt, że pomimo ich rywalizacji w cyklu Grand Prix, bardzo dobrze potrafią współpracować w parku maszyn już dzień po mistrzostwach świata - dodaje Jacek Ziółkowski.

Żużel. Starty bolączką Fredrika Lindgrena

Największą bolączką Fredrika Lindgrena są starty, przez co Szwed notuje czasem słabsze wyniki. Zawodnik ze stajni Monster Energy sam to podkreślał w rozmowie z Interią. Z kolei jego jazda na dystansie to czysta poezja.