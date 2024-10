Główny rywal Zmarzlika wyznaje. To musi zrobić, żeby go pokonać

Od kilku sezonów Fredrik Lindgren jest w ścisłym światowym topie, ale gdyby nie sprzyjające dla niego okoliczności w zeszłym roku, nawet nie zbliżyłby się do walki o mistrzostwo świata z Bartoszem Zmarzlikiem. Szwed zna swoje mankamenty, a w rozmowie z Interią wyznaje, co musi zrobić, by wyrwać złoto Bartoszowi Zmarzlikowi.