Bartosz Zmarzlik zajął piąte miejsce w 90. Plebiscycie Przeglądu Sportowego. Mimo, że nie znalazł się na podium to ma ogromne powody do zadowolenia. Liczba punktów, którą zdobył wzrosła przez rok o ponad 100 tysięcy! Oznacza to, że zanotował gigantyczny przyrost, czyli powiększył swoją bazę fanów. Takiej ilości nie zdobył nigdy, co świadczy o tym, że mistrz świata coraz mocniej mobilizuje kibiców. Co więcej, patrząc na wyniki do podium zabrakło niewiele, co może cieszyć Polaka.