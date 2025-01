To on zagrozi Zmarzlikowi. Niespodziewany wybuch nowej gwiazdy

Sezon 2024 był dla Australijczyka niesamowity. Najlepszy zawodnik 2. Metalkas Ekstraligi, wprowadził INNPRO ROW Rybnik do PGE Ekstraligi oraz awansował do Grand Prix. Taka postawa dała mu transfer do jednego z najlepiej zarządzanych klubów w Polsce, czyli Betard Sparty Wrocław.