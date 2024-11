To hit transferowy, "kolosalna różnica". Polski klub chce oszukać przeznaczenie

Za nami historyczny sezon w wykonaniu ZOOleszcz GKM-u. Drużyna po raz pierwszy w historii awansowała do fazy play-off. To był cel nadrzędny od momentu pojawienia się w PGE Ekstralidze. Teraz przeprowadzili transfer Jakuba Miśkowiaka i celują w awans do pierwszej czwórki. - Mają duże szanse. Względem wyników Pludry jest to kolosalna różnica - przyznaje Leszek Tillinger w rozmowie z Interia Sport. Choć w klubie z Grudziądza panują świetne nastroje, to jedna rzecz może im zdjąć uśmiech z twarzy.