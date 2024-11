Sensacyjny transfer stanie się faktem. Kwota szokuje

Choć jeszcze niedawno Tomasz Gapiński nie był obiektem zainteresowań Polonii Piła, to jednak gdy strony zasiadły do rozmów, błyskawicznie się dogadały co do kontraktu na przyszły sezon. Jako pierwszy informację o transferze Gapińskiego do Polonii Piła poinformował Przegląd Sportowy Onet. Nam udało się te informacje potwierdzić. Dla Gapińskiego to powrót po latach do Piły.