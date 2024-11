Odszedł bez słowa wyjaśnienia. Wystawił rachunek na 20 milionów

Leon Madsen trafił do Włókniarza przed sezonem 2017. Pierwszy kontrakt podpisał za 250 tysięcy złotych i stosunkowo niedużą stawkę za punkt. Z czasem stał się jednak najlepiej opłacanym żużlowcem Włókniarza i całej ligi.

Na nic się zdało kuszenie Motoru Lublin

W Częstochowie miał tak dobrze, że kiedy dostał ofertę z Orlen Oil Motoru Lublin, to nie podpisał jej, lecz poszedł do prezesa Michała Świącika i powiedział, jak sprawy wyglądają. Finalnie został. Reklama

W ostatnich dwóch, trzech sezonach Madsen był już zawodnikiem kasującym 3 do 3,5 miliona złotych rocznie. Na sezon 2025 miał gotową równie lukratywną umowę. Wszystko było ustalone. Dla niego działacze Włókniarza zwolnili Mikkela Michelsena. Madsen powiedział, że nie będzie dłużej jeździł z kolegą z Danii, gdy panowie skoczyli sobie do oczu w trakcie wyjazdowego meczu Włókniarza z Apatorem Toruń.

Widzieli łzy w oczach Madsena

Gdy jakiś czas po tamtym zdarzeniu prezes Włókniarza powiedział do Leona: "wybieramy ciebie", ten nie krył wzruszenia. Niektórzy twierdzą, że miał nawet łzy w oczach. W Częstochowie byli pewni, że go mają. Zobaczyli to w jego oczach. Dodatkowo uznali, że ktoś, kto zarobił ponad 20 milionów w ciągu 8 lat, zwyczajnie nie zostawi ich na lodzie. On jednak to zrobił.

We Włókniarzu nawet nie mają żalu o to, że odszedł, ale o sposób, w jaki to zrobił. Mimo wcześniejszych zapewnień i obietnic finalnie poszedł sobie bez słowa wyjaśnienia. Jasne, że oferta NovyHotel Falubazu Zielona Góra była lepsza, ale tamta z Motoru także taka była, a jednak się nie zdecydował. Wtedy został. Reklama

Próbował się tłumaczyć, ale niesmak pozostał

Jakiś czas później Madsen spotkał się z działaczami Włókniarza na Gali PGE Ekstraligi. Próbował się z wszystkiego tłumaczyć. Mówił, że gdyby wiedzieli, dlaczego to zrobił, to z pewnością by mu wybaczyli. Mleko się jednak wylało, a postawa Madsena chyba już skutecznie wyleczyła prezesa Włókniarza z takiego bardzo przyjacielskiego traktowania zawodników.

Madsenowi w Częstochowie byli skłonni dać gwiazdkę z nieba. Miał nie tylko kontrakt czyniący z niego krezusa wśród ekstraligowych gwiazd, ale i gwarancje błyskawicznej wypłat. Jeśli inni musieli czasem trochę poczekać, to Madsena to nie dotyczyło. A jednak odszedł.

Falubaz miał mu dać 1,8 miliona za podpis, 15 tysięcy za punkt i sponsora na 400 tysięcy. Razem, przy 200 punktach, daje to 5,2 miliona złotych. Oferta Włókniarza była na poziomie 1,3 miliona za podpis i 15 tysięcy za punkt. Sprawa sponsora była otwarta.

Leon Madsen cieszy się z wygranej Włókniarza razem z prezesem Michałem Świącikiem. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Narada w drużynie z Częstochowy. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski