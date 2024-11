Mistrz świata kończy karierę. Kontrowersje, alkohol i porównania do Adamka

Ciężko znaleźć tak barwną postać w żużlu jak Antonio Lindbaeck. W końcu to jeden z niewielu czarnoskórych żużlowców. Wyróżniał się także zawsze kevlarem czy obszyciami, które barwami przypominały sambę. W końcu sam zawodnik to rodowity Brazylijczyk, którego zaadoptowali Szwedzi.

Alkohol, zawieszenia. Nieodłączna część kariery „Toninho”

Już jako nastolatek pokazywał swoje słabości. W 2007 roku zatrzymała go policja, kiedy kierował pod wpływem alkoholu. Wtedy próbował uciekać policji, lecz próba zakończyła się niepowodzeniem. Takich przypadków jednak bylo zdecydowanie więcej. Łącznie złapano go pięć razy za tego typu wykroczenia. Ostatnie głośne zatrzymanie było w 2022 roku. Wówczas alkomat zmierzył 1,82 promila, a Szwed trafił do więzienia.