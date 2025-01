Legenda sportu mówi o Zmarzliku. W tle Świątek i Lewandowski

Bartosz Zmarzlik, Iga Świątek czy Robert Lewandowski? Stanisław Chomski mówi wprost

Trener przypomina też o jednej ważnej rzeczy. - Nie zawsze wygrywa ten najlepszy w odczuciu sportowym. A poza tym nie można równoważyć medali mistrzostw świata w żużlu z medalami mistrzostw świata zdobytych w innych dyscyplinach. Każda jest specyficzna i wymaga innego spojrzenia. Pracę i samozaparcie wkładają wszyscy sportowcy, natomiast żużel jest sportem technicznym. Zależy nie tylko od umiejętności, ale też od specyfiki sprzętowej - dodaje.



Ewentualna wygrana żużlowca będzie zwycięstwem nie samego Zmarzlika, tylko będzie zwycięstwem całej dyscypliny. - To wyraz popularności. Bartek raz wygrał, stawał na podiach wyprzedzając sportowców, których oglądamy na co dzień. Nawet okazjonalny kibic sportu ich czasem ogląda. Powtórzę, że plebiscyt jest wyrazem popularności i aktywności środowiska żużlowego. Jeśli Bartek wygra, to dzięki głosom kibiców żużla. Będzie to więc i nasz sukces, że kibice naszej dyscypliny potrafią zagłosować w aż tak dużej liczbie. Będzie to odpowiedź do innych środowisk pokazująca, jak żużel jest popularny - podsumowuje Chomski.