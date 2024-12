Gwiazda walczy o transfer, kluczowy casting. Telefon rozgrzeje się do czerwoności

- Chcę startować w Ekstralidze. To mój cel - mówił nam w maju Kai Huckenbeck. Czołowy zawodnik Metalkas 2. Ekstraligi nie wywalczył jednak awansu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Nie miał też żadnych ofert z innych klubów najwyższej klasy rozgrywkowej. Najpewniej jest to efekt zjazdu formy w drugiej części sezonu. Niemiec brał udział w groźnych upadkach, które ewidentnie go wyhamowały. - Jest niezwykle ofensywnym zawodnikiem. Pewne rzeczy trzeba wyważyć, bo gra nie zawsze jest warta świeczki - przyznaje Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport. Najważniejszy casting w karierze 31-latka odbędzie się podczas cyklu Grand Prix. Promotor wręczył mu drugi rok z rzędu stałą dziką kartę.