Pokazał ile potrafi. Zarobił miliony

Pierwszy raz od 2017 roku Hampelowi udało się przebić barierę średniej, powyżej 2 punktów na biegu. Zrobił to ponownie w Zielonej Górze, pokazując, że znalazł się w odpowiednim miejscu. Jak widać, Falubaz i 42-latek to odpowiednie miejsce, bowiem w drużynie z Grodu Bachusa, czuje się jak ryba w wodzie. Został ponownie liderem, sprawiają przy tym olbrzymią niespodziankę.

W klubie, gdzie najwięcej udziałów ma miliarder Stanisław Bieńkowski, panuje świetna atmosfera do osiągania wyników. Zarobić też można dobrze. W środowisku mówi się, że Hampel zainkasował milion złotych za podpis i podobno 10 tysięcy za punkt. Jeżeli to dokładne wartości, to można łatwo obliczyć wynagrodzenie. 156 punktów z bonusami byłoby warte 1,56 mln złotych + milion za podpis, a to łącznie dałoby 2,56 miliona złotych za sezon.