Głośne odejście legendy i niespodziewany transfer. Znany klub zaryzykował

Kamila Brzozowskiego w środowisku żużlowym nie trzeba długo przedstawiać. To wychowanek Stali Gorzów, który w czasach juniorskich rozwinął skrzydła w barwach GTŻ-u Grudziądz. Kariera seniorska może nie potoczyła się zgodnie z planami Polaka, ale kontynuował ją aż do 34. roku życia. Od razu zajął się szkoleniem młodzieży w Ostrowie, gdzie podpatrywał Mariusza Staszewskiego. Po odejściu trenera do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa stał się naturalnym następcą .

Żużel. Arged Malesa Ostrów. Kamil Brzozowski został wrzucony na głęboką wodę

W mediach społecznościowych kandydaturę Brzozowskiego proponowali przede wszystkim kibice ostrowskiego zespołu. 37-latek może liczyć na spory kredyt zaufania, co powinno być pomocne w pierwszym sezonie pracy na stanowisku trenera pierwszej drużyny. - Kamil to bardzo fajny chłopak. Miły, sympatyczny, pomocny i inteligentny. Ostatnio rozmawiałem z nim chyba dwa lata temu, jak byłem w Ostrowie. Mam bardzo dobre zdanie o tym chłopaku, choć prawda jest taka, że wrzucono go na głęboką wodę - komentuje Zbigniew Fiałkowski, który ściągał Brzozowskiego do GTŻ-u prawie dwie dekady temu - w 2007 roku.