Gratka dla fanów narciarstwa. Kolejny sezon programu z polskim olimpijczykiem

To już kolejny, 10 sezon jazdy z Andrzejem Bachledą. Tym razem prowadzący program, Andrzej Bachleda Curuś III swoją przygodę rozpocznie w Japonii, gdzie oprócz szaleństwa na stoku, znakomitych tras skiturowych czy freeride’u w lesie, swoich widzów zabierze również do świątyń, gorących źródeł, na targ rybny, a nawet do słynnego małpiego spa, by na koniec - zjechać na nartach z wulkanu.

"Ten program to już nie tylko informacje na temat panujących na stoku warunków narciarskich, czy odpowiednim doborze sprzętu. Coraz więcej czasu i energii pokładam w przygotowaniu dla Państwa swego rodzaju przewodnika, aby pokazać co zjeść, dokąd pójść, co warto zwiedzić i ile możemy zapłacić np. za karnet w danym miejscu. Wyjazd na narty to wyprawa, do której należy się bardzo starannie przygotować."