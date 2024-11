To już koniec koszmaru Magdy Linette, wreszcie się udało. "Nienawidzę tego"

Niektórych mogła więc dziwić decyzja kapitana Dawida Celta, który do premierowej odsłony starcia Polski z Hiszpanią w 1/8 finału Billie Jean King Cup nominował nie Magdalenę Fręch, lecz delikatnie nieco niżej notowaną w rankingu WTA Magdę Linette. Poznanianka zmierzyła się z zawodniczką, która do tej pory była dla niej bezlitosna - Sarą Sorribes Tormo. Dotychczasowy bilans ich konfrontacji wynosił 0:4. Niektórzy mogli więc czuć niepokój.

Szansę na rewanż Linette miała we wrześniu 2018 w pierwszym meczu kwalifikacji w chińskim Wuhan. Wygrała pierwszego seta, ale następnie pozwoliła rywalce na zwrot akcji i pożegnała się z możliwością awansu do drabinki głównej. Sorribes potem wygrała jeszcze z Anną Zają i zameldowała się w turnieju, ale tam odpadła już na "dzień dobry" z rąk Viktorii Golubić.

Magda Linette wygrała z Sarą Sorribes Tormo pierwszy raz w karierze