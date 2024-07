Tęgie lanie od Świątek, a teraz kolejne upokorzenie. Diament nie pomógł

Potapowa odpadła nie tylko z turnieju singlowego, ale również deblowego. Tam nie pomogła jej nawet obecność młodego rosyjskiego diamentu, Mirry Andriejewej. Para odpadła już w pierwszej rundzie, co oznacza, że obie tenisistki bardzo szybko pożegnały się z turniejem w Londynie.

Potapowa pożegnała się całkowicie z Wimbledonem

Do niego przystępowała wraz z Mirrą Andriejewą , młodym rosyjskim talentem, nazywanym "diamentem", który od ponad roku zachwyca cały świat. Koleżanki z debla nie zapamiętają jednak Wimbledonu 2024 najlepiej. Obie odpadły w singlu już w pierwszej rundzie (Andriejewa przegrała z Brendą Fruhvirtovą), a na domiar złego nie poszło im również w ich wspólnym meczu.

Przegrany debel i koniec Wimbledonu

Już w pierwszej rundzie Potapowa i Andriejewa nie dały rady kanadyjsko-australijskiej parze Dabrowski/Routliffe. Rosjanki przegrały 2:6, 5:7 i pokazały, że nie zdążyły odpowiednio przygotować się do sezonu na trawie. Czy to oznacza, że w takim razie szykują się na igrzyska olimpijskie, a sezon na trawie poszedł w odstawkę?

Na to nie wygląda - Potapowa przygotowywała się do Wimbledonu na turniejach w Birmingham i Eastbourne. W tym drugim odpadła już w pierwszej rundzie, w pierwszym doszła do czwartej. Andriejewa też nie miała szczęścia. Wystąpiła na nawierzchni trawiastej jedynie w Bad Homburg, gdzie już na rozpoczęcie uległa Dajanie Jastremskiej.