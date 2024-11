Świątek u boku Sabalenki, cały świat wstrzymał oddech. Kulisy scen w Rijadzie zaskakują

Turniej WTA Finals stwarza okazję do poznania najlepszych tenisistek na świecie z zupełnie innej strony. Uczestniczki rozgrywek w Rijadzie wzięły udział w specjalnej sesji w sukniach wieczorowych, a jej efekty zachwyciły fanów z całego świata. Kibice zwrócili również uwagę na to, że Iga Świątek wyjątkowo dobrze czuje się w towarzystwie Aryny Sabalenki.

Głośno o wspólnej sesji tenisistek w Rijadzie. Managerka Igi Swiątek zdradziła kulisy

W ubiegłym sezonie kreacja Świątek wywołała prawdziwą sensację. Wynikało to z faktu, że jako jedyna zdecydowała się na wyrazistą suknię w czerwonym kolorze, podczas gdy pozostałe uczestniczki turnieju przywdziały biel. Decyzja Polki mocno polaryzowała - jedni krytykowali za brak dostosowania się do etykiety i wcześniejszych ustaleń organizatorów. Inni chwalili za śmiałość i oryginalne podejście. W tym roku organizatorzy WTA Finals zadbali o to, żeby wytyczne dotyczące strojów były wcześniej jasno określone.