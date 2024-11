Nie tylko Świątek i Sabalenka. Niebywałe, co ogłosili ws. Paolini. Czekają już 24 lata

Fani tenisa żyją już WTA Finals, który to rozpocznie się 2 listopada. Do Rijadu zjechały najlepsze tenisistki świata, które powalczą o chwałę, splendor i ogromne pieniądze. Wśród nich oczywiście jest Iga Świątek, na której powrót na kort kibice czekają już niemal dwa miesiące. Los uśmiechnął się do niej przed turniejem - losowanie grup okazało się szczęśliwe dla raszynianki.