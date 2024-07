Tenisistki i tenisiście rozpoczęli walkę o trofeum w wielkoszlemowym Wimbledonie. Już na początkowym etapie rozgrywek nie brakuje niespodzianek. Jedną sprawił reprezentant Rosji - Andriej Rublow , który przegrał z niżej notowanym w rankingu Argentyńczykiem Francisco Comesanem 6:4, 5:7, 6:2, 7:6(5) . Dla 23-letniego zawodnika był to szczególny moment w jego dotychczasowej karierze.

" Po raz pierwszy gram w Wimbledonie i bardzo o tym marzyłem. Tak się cieszę, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć" - mówił tenisista po ostatniej piłce.

Rosjanin znów to zrobił. Ryzykował kontuzją. A potem wypalił prosto z mostu

Zawodnik po raz kolejny dał "popis" na korcie. W trzecim secie rywal Huberta Hurkacza wpadł w furię i po jednym z przegranych punktów zaczął publicznie okładać się rakietą. 26-latek ze złości uderzał w swoje kolano i ryzykował poważną kontuzją. Później na konferencji prasowej odniósł się do swojego zachowania. Z jego ust padły dość kuriozalne słowa . Rosjanin stwierdził, że gdyby mógł, uderzałby rakietą o nawierzchnię, a nie o własne ciało.

Nie zrobiłbym tego, gdybym mógł uderzyć rakietą o ziemię, ale nie wolno nam w żaden sposób uderzać o trawę. Nie wiem dlaczego to zrobiłem w tamtym momencie, nie mogłem już tego znieść, musiałem dać upust emocjom. Na szczęście już wszystko w porządku, znów miałem trochę szczęścia. Teraz chcę się skupić na doskonaleniu siebie. Wiem, że to proces i wymaga czasu

Zawodnik skomentował również swoje niepowodzenie w pierwszej rundzie zmagań w Anglii. "Niewiele mogę powiedzieć, że miałem wiele możliwości, ale nie byłem w stanie tego zrobić. Mój przeciwnik grał bardzo dobrze, miał 10-punktową mentalność, dlatego zasłużył na zwycięstwo [...] To wszystko" - zaznaczył Rublow i zaraz dodał: "To oczywiście główny problem, który muszę poprawić. Chociaż nie zachowałem się tak źle, jak w Paryżu, wiem, że mogłem spisać się znacznie lepiej. Muszę wygrać kilka meczów, nabrać rytmu, ale nie jest to łatwe. Odkąd przegrałem w Paryżu, przez te tygodnie prawie nie grałem, tylko jeden mecz w Halle. Kiedy ten rytm zostaje zachwiany, nigdy nie jest łatwo, potrzeba kilku zwycięstw, żeby odzyskać pewność siebie" - zaznaczył.