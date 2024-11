Był to pierwszy oficjalny turniej 38-letniego Nadala od igrzysk olimpijskich w Paryżu. Hiszpan w ostatnich latach występował zresztą rzadko, bo albo leczył urazy, albo pracował nad powrotem do formy po przerwie w treningach.

Już wcześniej ogłosił, że po tegorocznej edycji Pucharu Davisa definitywnie zakończy karierę, a kolejny singlowy mecz miałby szansę rozegrać tylko wówczas, gdy jego rodacy odwrócili losy meczu z Holandią i awansowali do półfinału.

"Czuję, że to był mój ostatni profesjonalny mecz singlowy" - powiedział jednak tenisista z Majorki. Oznacza, to, że nawet, w przypadku przejścia pierwszego rywala, nie zobaczymy go już w grze pojedynczej.