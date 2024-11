Rozpoczynający się we wtorek Puchar Davisa to ostatni turniej w profesjonalnej karierze Rafaela Nadala. Cały świat będzie żegnał Hiszpana, ale sam zainteresowany przyznawał na konferencji, że nie pojawił się w Maladze, by rozgrywać swój benefis, lecz by wygrać trofeum dla kraju. 38-latek rozegra spotkanie singla przeciwko Boticowi van de Zandschulpowi, otwierając ćwierćfinałową rywalizację z Holandią. Emocjonalny list otwarty skierowany do "Rafy" zamieścił w mediach społecznościowych Roger Federer. Podpisał się na końcu: "Twój fan". Wpis na Instagramie zebrał już w pierwszych dwóch godzinach ponad pół miliona polubień.