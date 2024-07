Wimbledon to znakomita okazja do zabłyśnięcia, z czego zdają sobie sprawę nie tylko największe gwiazdy, ale również tenisistki pretendujące do tego miana. Prestiżowy turniej potrafił w przeszłości wykreować już wiele gwiazd, a podczas tegorocznej edycji nie brakuje sensacyjnych rezultatów. Z rozgrywkami pożegnały się m.in. obrończyni tytułu - Marketa Vondrousova, czy Qinwen Zheng.