Świątek na korcie, ale co wydarzyło się w meczu Ostapenko. Deklasacja w 69 minut

Podobnie jak Iga Świątek, dopiero we wtorek na korcie Wimbledonu pojawiła się Jelena Ostapenko, która ma wiele do udowodnienia zarówno sobie, jak i kibicom. W pierwszej rundzie przyszło jej zmierzyć się z "dobrą znajomą" - Alją Tomljanović. Przewaga Łotyszki była ogromna i w pierwszym secie rozbiła dużo starszą rywalkę 6:1. W drugim "oddała jej" tylko dwa gemy i tym samym po nieco ponad godzinie wygrała i awansowała do kolejnej rundy.