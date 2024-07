Coco Gauff dokonała niemożliwego. Stanęła jak wryta po akcji i zaniemówiła

Coco Gauff jak na razie dobrze radzi sobie z presją związaną z 2. miejscem w rankingu. Tenisistka dotarła do finału turnieju w Berlinie, gdzie uległa świetnie dysponowanej Jessice Peguli po niezwykle wyrównanym meczu. Teraz chciałaby nie tylko powtórzyć wynik ze stolicy Niemiec, ale też go poprawić, nieważne, kto stanie jej na drodze.

Coco Gauff wygrała pewnie z kwalifikantką

Doskonale w turnieju radzi sobie Coco Gauff, wiceliderka rankingu WTA i jedna z typowanych do zwycięstwa tenisistek. W meczu z Ancą Alexią Todoni (142. WTA) udało jej się doprowadzić do wygranej 6:2, 6:1. W czasie spotkania doszło jednak do niesamowitej sytuacji, w którą nie mogła uwierzyć ani Amerykanka, ani jej przeciwniczka. To uderzenie nie powinno się tak skończyć.