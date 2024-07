Świątek odpoczywa, a tu pogrom w meczu Gauff. 6:1 na koniec

Coco Gauff rozpoczęła tegoroczny Wimbledon w świetnym stylu, od zwycięstwa 6:1, 6:2 nad swoją rodaczką Caroline Dolehide. Aktualna mistrzyni US Open spędziła na korcie zaledwie 64 minuty. W pewnym momencie zanotowała serię ośmiu wygranych gemów z rzędu, zupełnie dominując w tamtym fragmencie rywalkę na korcie. Amerykance nie przydarzyła się zatem podobna historia, co rok wcześniej, gdy odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Sofią Kenin. Tym razem zgłosiła aspiracje do walki o najwyższe laury w całym turnieju. Reklama

Kolejną przeciwniczką wiceliderki rankingu WTA okazała się tenisistka o kilka miesięcy od niej młodsza. Anca Alexia Todoni również urodziła się w 2004 roku, ale swoje 20. urodziny będzie obchodzić dopiero w październiku. Utalentowana Rumunka plasuje się obecnie na 142. pozycji w zestawieniu najlepszych zawodniczek świata. W pierwszej rundzie pokonała Olgę Danilović 7:5, 6:1. Teraz czekało na nią jednak znacznie poważniejsze wyzwanie, o czym przekonywała się od samego początku spotkania.

Pewny awans Coco Gauff. Kolejny szybki mecz Amerykanki na Wimbledonie

Gauff rozpoczęła mecz znakomicie. Już na "dzień dobry" wywalczyła przełamanie, a potem potwierdziła to własnym podaniem. W trzecim gemie miała kolejne dwa break pointy, ale tym razem Rumunka wyszła z opresji i dopisała zdobycz na swoje konto. To był moment, gdzie Todoni załapała się na grę. Po chwili obie rozegrały zaciętego gema przy serwisie Coco. Rywalka Amerykanki dostała dwie okazje na doprowadzenie do stanu 2:2, ale mistrzyni US Open 2023 odparła atak i powróciła do dwugemowej przewagi.

Od tego momentu losy partii zaczęły układać się po myśli wiceliderki rankingu WTA. Nastąpiło kolejne przełamanie na korzyść Gauff, a kilka minut później zrobiło się już 5:1. Ostatecznie premierowy set zakończył się wynikiem 6:2 dla faworytki spotkania.

Początek drugiej partii ułożył się bardzo podobnie do tego, co mogliśmy zaobserwować na starcie meczu. 2:0 dla mistrzyni US Open 2023, potem gem dla Todoni. Później gemy wędrowały już jednak wyłącznie na konto Gauff. Mecz zakończył się zwycięstwem Amerykanki 6:2, 6:1. W trzeciej rundzie Wimbledonu zagra z Sonay Kartal lub Clarą Burel. Niezależnie od rywalki, 20-latka znów będzie wyraźną faworytką starcia.



Transmisje z Wimbledonu dostępne wyłącznie na sportowych antenach Polsatu, w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go oraz na stronie polsatsport.pl. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju oraz relacje tekstowe ze spotkań z udziałem reprezentantów Polski można śledzić na stronie Interii za pośrednictwem specjalnej zakładki.

Iga Świątek: O dzisiejszym meczu i koncercie który wywarł na niej ogromne wrażenie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Coco Gauff / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP

Coco Gauff / GLYN KIRK / AFP / AFP