6:0, 6:0. Absolutna demolka na korcie Wimbledonu. Rywalka ograna w 50 minut

Daria Kasatkina pokazała moc

Kasatkina to jedna z najbardziej lubianych na całym świecie rosyjskich tenisistek. Jako jedna z niewielu potępiła działania Władimira Putina w Ukrainie i uszanowała decyzję ukraińskich tenisistek o nie podawaniu ręki zawodniczkom z Rosji i Białorusi. Wielokrotnie trenowała też w dobrej atmosferze z Igą Świątek. Rosjanka doskonale radzi sobie teraz na kortach Wimbledonu.

W II rundzie tegorocznego turnieju zupełnie rozbiła reprezentantkę gospodarzy, Yuriko Miyazaki. W I rundzie doskonale poradziła sobie z Chinką Shuai Chang, pokonując ją 6:3, 6:0. Teraz przeszła jednak samą siebie i doprowadziła do wymarzonego wyniku dla wielu tenisistów - 6:0, 6:0 i tylko 50 minut gry. Miyazaki została przełamana już w pierwszym gemie - przegrała go do zera. Potem było niewiele lepiej. Dopiero w szóstym gemie nawiązała walkę z Rosjanką i panie grały na przewagi.