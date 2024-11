ATP Finals. Faworyt poza turniejem. Tak właśnie przegrywa się mecz

Na papierze to Taylor Fritz był faworytem pierwszego półfinału tegorocznego Nitto ATP Finals. W praktyce większość stawiała jednak na Alexandra Zvereva, który przyjechał do Turynu jako świeżo upieczony triumfator turnieju ATP 1000 w Paryżu. Fritz udowodnił jednak, że może sprawić niespodziankę i wciąż pozostaje w tym roku lepszy od Niemca na kortach twardych. Druga rakieta świata poza rywalizacją i szczera do bólu w rozmowie z Interią.