W fazie grupowej tegorocznych Nitto ATP Finals w Turynie emocji zabrakło. Jannik Sinner i Alexander Zverev wygrali swoje grupy z kompletem zwycięstw, a za ich plecami uplasowali się Taylor Fritz oraz Casper Ruud. Wielkiego liczenia nie uświadczyliśmy. W związku z tym w pierwszym półfinale zmierzyli się ze sobą Niemiec oraz Amerykanin. To spotkanie wynagrodziło brak wcześniejszych emocji, zakończyło się dopiero tie-breakiem trzeciej partii, którego wygrał do trzech Fritz i to on zagra o tytuł.