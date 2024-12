Aryna Sabalenka niczym królowa. Tak zareagowała na pokonanie Igi Świątek

Iga Świątek z pewnością miała cichą nadzieję na to, że jeszcze przed końcem roku dopisze do swojego CV kolejne osiągnięcie. Choć znalazła się w gronie nominowanych, tym razem Polka nie otrzymała jednak tytułu Zawodniczki Roku WTA. Po tym, jak 23-latka triumfowała w latach 2022 i 2023, po sezonie 2024 po to wyjątkowe wyróżnienie sięgnęła ostatecznie Aryna Sabalenka. Wybór ten nie może nikogo dziwić - 26-latka odebrała Świątek miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, a w dodatku powiększyła swoją kolekcję trofeów wielkoszlemowych o dwie nagrody, została bowiem mistrzynią Australian Open i US Open.

