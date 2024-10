6:0 Polki przy...dźwiękach odkurzacza. A później horror, 150 minut walki

Dokładnie pół roku temu Gina Feistel zaczęła swój marsz w rankingu WTA, który pozwolił jej stać się szóstą polską rakietą na świecie. Niedawno wskoczyła do trzeciej setki światowej listy, mogła wybierać wyższe rangą turnieje ITF.

Tyle że od połowy lipca i niespodziewanego finału zawodów w Hadze, nieznacznie przegranego z Arantxą Rux , zawodniczka Grunwaldu Poznań wpadła w mały dołek. Wpływ na o miała zapewne kontuzja, odniesiona podczas pogoni za... złodziejem. Niemniej przez trzy miesiące, w siedmiu kolejnych turniejach, 21-letnia tenisistka ani razu nie wygrała więcej niż jednego meczu. Przełom nastąpił teraz w Portugalii - i to w bardzo niecodziennych warunkach.

Gina Feistel wybrała turniej niższej rangi, stąd występ w Porto. Dwa nerwowe mecze, ale jest ćwierćfinał

Feistel zdecydowała się bowiem na zejście o półkę niżej - wybrała turniej ITF W35, choć ostatnio takich unikała. Jest tu rozstawiona z piątką, ma spore szanse, by choć trochę się odbudować. Już w pierwszej rundzie mocno męczyła się jednak z Hiszpanką Arianą Geerlings, wygrała po dwóch tie-breakach. To już był horror, ale w czwartek pod względem emocji jeszcze go przebiła. Mimo że pierwszego seta wygrała... 6:0.