Niepokój ws. nowego trenera Świątek, ekspert mówi wprost. "Tak się nie robi"

17 października nadeszło potwierdzenie . To właśnie 44-letni Belg będzie od teraz odpowiedzialny za trenowanie pierwszej rakiety świata i choć jego CV robi wrażenie, to... niektóre wątki związane z jego dotychczasową pracą budzą pewne dyskusje. Głos w tej kwestii postanowił zabrać chociażby tenisowy ekspert Karol Stopa , który udzielił wywiadu dziennikarzowi portalu "WP SportoweFakty" Bogumiłowi Burczykowi.

Karol Stopa wprost o współpracy Światek i Fissette'a: Iga potrzebuje stabilizacji

Komentator odniósł się m.in. do historii współpracy Fissette'a z Naomi Osaką i Qinwen Zheng. Szkoleniowiec po tym, jak Japonka zawiesiła karierę, przeniósł się do sztabu Zheng, gdy jednak Osaka wróciła do gry, ten nie bacząc na Zheng powrócił do współpracy z sportsmenką z "Kraju Kwitnącej Wiśni".