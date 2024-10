Kwadrans rozgrzewki, 16 minut gry. Noc nie zabrała marzeń polskiej ćwierćfinalistce Wimbledonu

Monika Stankiewicz dopiero od kilku miesięcy, a i to z przerwami, rywalizuje z seniorkami w turniejach ITF. Nieźle radziła sobie w zmaganiach juniorskich, w lipcu była przecież w ćwierćfinale Wimbledonu, a we wrześniu zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Europy U-18. Tyle że to już przeszłość, za chwilę stanie się zawodniczką pełnoletnią, kolejne tenisowe doświadczenia musi już zdobywać w meczach z zawodniczkami, które często są od niej starsze o kilka czy nawet kilkanaście lat.

Dwa mecze Moniki Stankiewicz w eliminacjach, a kolejny z... zawodniczką z eliminacji. To się nazywa "mieć szczęście"

A później przegrała też pierwszego gema w drugiej partii, by wygrać cztery kolejne. Była na fali, sprawa zakończenia tego meczu i awansu do drugiej rundy wydawała się być formalnością. Arbiter meczu uznał jednak, że jest już zbyt ciemno, by kontynuować grę na tym samym poziomie. Oświetlenie zaś spełniało wymogi co najwyżej treningowe.