Rosjanin wpadł w szał, atak furii na korcie. Sędzia musiał interweniować

We wrześniu światło dzienne ujrzał kilkuminutowy filmik promujący event w Rijadzie, który - jak stwierdzili kibice i eksperci - przebił niejeden zwiastun filmowy. Organizatorzy z pewnością zainwestowali ogromne pieniądze, aby tym wideo przyciągnąć jak największą liczbę fanów tenisa i zachęcić ich do kupna biletów na turniej. S audyjczycy nie ograniczali się budżetowo również jeśli chodzi o nagrody dla uczestników "Szlema Sześciu Króli" . Każdy z panów zainkasuje bowiem naprawdę imponujące kwoty, bez względu na wyniki.

Daniił Miedwiediew dał upust emocjom na korcie. Wcale nie po raz pierwszy

Rywalizacja w Rijadzie rozpoczęła się w czwartek 17 października. Jako rozstawieni automatycznie w półfinałach znaleźli się Novak Djoković i Rafael Nadal, pozostali zawodnicy musieli natomiast zmierzyć się ze sobą w ćwierćfinałach. Daniiłowi Miedwiediewowi przyszło zmierzyć się z liderem światowego rankingu, Jannikiem Sinnerem . Spotkanie to było niestety bardzo jednostronne - Włoch w nieco ponad godzinę pokonał Rosjanina 6:0, 6:3.

Choć był to jedynie mecz pokazowy, dla Daniiła Miedwiediewa porażka była bardzo bolesna. Jeszcze w trakcie gry Rosjanin dał upust emocjom i... wyżył się na swojej rakiecie, kilkukrotnie uderzając nią o kort. Za swoje zachowanie został upomniany przez sędziego.

Mimo porażki z Jannikiem Sinnerem Miedwiediew nie powinien mieć powodów do smutku. Za mecz z Włochem zainkasował on bowiem 1,5 mln dolarów. Jak wyliczył portal "The Tennis Letter", Rosjanin w przypadku tego konkretnego meczu zarabiał 21 739 dolarów na minutę, a więc aż 362 dolary na sekundę.